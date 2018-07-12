سلامة يلتقي ممثل مركز الحوار الإنساني

استقبل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة ممثل مركز الحوار الإنساني.

وبينت البعثة الأممية على صفحتها الرسمية، أن هذه الزيارة التي أجريت اليوم الخميس، جاءت بمناسبة انتهاء المرحلة التشاورية للملتقى الوطني، حيث أعرب سلامة عن تطلعه لاستلام التقرير النهائي المتعلق بالملتقى.

الجدير بالذكر أن المتقى الوطني الليبي اختتم مساره التشاوري يوم أمس الأربعاء في تازربو، حيث عقد في قرابة 60 منطقة، بمشاركة مختلف الشرائح الليبية، من داخل البلاد وخارجها.

كما تم خلالها طرح عدة ملفات، ورصد العديد من النقاط، وتبويبها، في مسعى لحل الأزمات، وتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.

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