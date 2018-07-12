الخطوط الليبية توضح سبب رفع سعر تذاكرها

أعلنت شركة الخطوط الجوية الليبية بداية الاسبوع الجاري عن رفع أسعار تذاكرها وأكد سالم دياب مدير الإدارة التجارية بالشركة ” للاقتصادية ” ان نسبة الزيادة لا تتجاوز 5% وان مرد الزيادة يرجع الي الضرائب وزيادة اسعار الخدمات الخارجية وفرق أسعار الدولار.

واضاف الزيادة امر طبيعي تتماشى مع الزيادة في كل متطلبات المعيشية ومنها ارتفاع تكلفة الوجبات المقدمة وارتفاع اسعار المزودين بالخدمة الراغبين في تقديم الخدمة مقابل الدفع بالكاش.

كما قال الحكومة لم تعر لمشاكل الخطوط الليبية اي اهتمام ومنها مشكلة تحويلات العملة لضمان استمرار تقديم الخدمة حيث تواجه الخطوط الليبية مسؤولية توفير قطع غيار الطائرات وتوفير لوازم الطيران والوقود ومصاريف العبور والخدمات الارضية في المطارات الدولية وخدمات اغراض المسافرين في الخارج.

واوضح بأن منظومة الحجز نفسها تعمل بمقاصة اجبارية من منظمة الطيران الدولية تخصم من حساب الشركة شهريا بحدود 400 الف دولار في بيت المقاصة الدولية الخاصة بمنظمة الطيران الدولية بالإضافة الي مصاريف التأمين المقدرة بأكثر من ستة مليون نظير تأمين عدد 7 طائرات للخطوط الليبية.

وأعتبر ” دياب ” ان نسبة الزيادة طبيعية وهي الاولي منذ اربع سنوات موضحا بأن الخطوط الليبية مازالت تعتبر الأقل سعرا بين الخطوط الأخرى المتنافسة في تقديم الخدمة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاقتصادية