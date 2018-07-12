الرئاسي يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة العمل والتأهيل

كشفت وزارة العمل والتأهيل عن تفاصيل هيكلها التنظيمي تنفيذاً لقرار المجلس الرئاسي رقم 800 والذي تضمن استحدثت مكاتب إدارية جديدة منها ” مكتب التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي” والذي سيتولى مهام ادارة المشاريع والمتابعة وإدارة السياسات والاستراتيجيات، إضافة إلى استحداث مكتب ” تمكين المرأة ” عملا بمبادئ الاتفاق السياسي في هذا الخصوص واستحدث مكتب دعم وتمكين ذوي الاعاقة والذي يستهدف متابعة تنفيذ تمكين ما نسبته 5% من ذوي الاعاقة بالملاكات الوظيفية للوحدات الادارية العامة، وكذلك استحدثت مكتب يسمى مكتب المتابعة.

القرار شمل الغاء إدارة الإحالة تحت تصرف الخدمة واحالة اختصاصاتها لإدارة التنظيم والملاكات والغاء إدارة المعلوماتية والدعم الفني واستحدثت مكتب تقنية المعلومات الي جانب الغاء مكتب الخدمات العامة بالوزارة .

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