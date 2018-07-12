صنع الله يبحث التعاون المشترك مع الشركات الفرنسية

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، مع سفيرة فرنسا لدى ليبيا بريجيت كورمي، فرص التعاون المشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط والشركات الفرنسية.

وبينت المؤسسة الوطنية، أن اللقاء الذي عقد اليوم الخميس شمل مناقشة آخر التطورات في قطاع النفط والغاز في ليبيا.

كما ثمن صنع الله خلال اللقاء الجهود التي بذلتها الحكومة الفرنسية لحل الأزمة الأخيرة.

هذا ودعا رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ختام اللقاء، كافة الهيئات والجهات الفاعلة في الدولة إلى الالتزام بمبدأ الشفافية وتأييد الدعوة إلى التوزيع العادل للموارد النفطية، وذلك خدمة لمصالح كل الليبيين، دون استثناء.

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