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الدول الأربعة: الجيش الوطني حقق خطوة مُهمة

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أشادت حكومات فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بمساهمات الجيش الوطني في استعادة الاستقرار في قطاع النفط الأمر الذي اعتبرته الدول أمرا بالغ الأهمية ويصب في مصلحة ليبيا.

وأكدت حكومات الدول الأربعة ترحيبها باستئناف المؤسسة الوطنية للنفط عملها الحيوي، مؤكدة أن موارد ليبيا النفطية يجب أن تظل تحت إدارة المؤسسة الوطنية بناء على قرارات مجلس الأمن..

ودعت الدول الأربعة للمضي قدما في تحسين الشفافية المالية، وتعزيز المؤسسات الاقتصادية، لضمان التوزيع العادل لموارد البلاد، في إطار الخطة الأممية والاتفاق السياسي، داعية إلى توحيد البنك المركزي وحل المؤسسات الموازية، كما تعهدت بدعم القادة الليبيين في متابعة هذه الإجراءات ومساءلة الذين يقوّضون أمن واستقرار البلاد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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