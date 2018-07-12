الدول الأربعة: الجيش الوطني حقق خطوة مُهمة

أشادت حكومات فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بمساهمات الجيش الوطني في استعادة الاستقرار في قطاع النفط الأمر الذي اعتبرته الدول أمرا بالغ الأهمية ويصب في مصلحة ليبيا.

وأكدت حكومات الدول الأربعة ترحيبها باستئناف المؤسسة الوطنية للنفط عملها الحيوي، مؤكدة أن موارد ليبيا النفطية يجب أن تظل تحت إدارة المؤسسة الوطنية بناء على قرارات مجلس الأمن..

ودعت الدول الأربعة للمضي قدما في تحسين الشفافية المالية، وتعزيز المؤسسات الاقتصادية، لضمان التوزيع العادل لموارد البلاد، في إطار الخطة الأممية والاتفاق السياسي، داعية إلى توحيد البنك المركزي وحل المؤسسات الموازية، كما تعهدت بدعم القادة الليبيين في متابعة هذه الإجراءات ومساءلة الذين يقوّضون أمن واستقرار البلاد.

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