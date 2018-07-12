البعثة الأممية ترحب بعودة إنتاج النفط تحت سلطة مؤسسة بطرابلس

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بعودة إنتاج النفط الليبي وتصديره بشكل منتظم تحت سلطة المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، وفقاً للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.

وعبرت البعثة في بيان لها اليوم الأربعاء، عن تشجيعها إزاء قرار المؤسسة الوطنية للنفط القاضي برفع حالة القوة القاهرة الذي سيمكّن من استئناف تصدير النفط، بحسب ما نشرت البعثة الأممية على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”.

وطالبت البعثة، بسرعة تسوية هذه الأزمة رغبة لمختلف الأطراف الليبية في الحفاظ على وحدة البلاد وحماية إدارة موارده الطبيعية لما فيه منفعة شعبها، التي ظهرت من خلال عديد اللقاءات التي أجراها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة، مع الأطراف الرئيسية الليبية دعماً للتوصل إلى حل لهذه الأزمة.

وجددت البعثة، وقوفها على أهبة الاستعداد للعمل مع الشعب الليبي والمؤسسات الليبية وجميع الأطراف المعنية من أجل التوصل إلى توزيع عادل ومنصف لثروات البلاد الطبيعية، وتحقيق شفافية أكبر في إدارة أموال البلاد، وفق نص البيان.

وكان اللواء المتقاعد خليفة حفتر، قد أذن اليوم الأربعاء، لقواته بالسماح لاستئناف التصدير من الموانئ النفطية بمنطقة الهلال النفطي، بعد إغلاقها لأكثر من أسبوعين وتسليمها إلى المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة الموازية في البيضاء.

وبعد أن أصدر حفتر أوامره لقواته في منطقة الهلال النفطي لتسليم الموانئ إلى المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس المعترف بها دوليا واستئناف التصدير، أعلنت المؤسسة رفع حالة القوة القاهرة في موانئ رأس لانوف والسدرة والزويتينة والحريقة، بعد استلام هذه الموانئ صباح اليوم الأربعاء.

وجاء تسليم حفتر للموانئ النفطية إلى مؤسسة النفط بطرابلس نتيجة لضغوطات دولية، وهذا ما أكدته شبكة “فوكس نيوز” الإعلامية الأمريكية التي قالت إن الرئيس دونالد ترامب يخضع خصومه وأصدقائه لإرادته، بعدما أجبر مصر والإمارات على أن يسلم الجنرال حفتر إدارة النفط لمؤسسة طرابلس.

يذكر أن خسائر ليبيا بعد وقف التصدير من موانئ الهلال النفطي وميناء الحريقة بلغت حوالي مليار و11 مليون دولار، في حين قدرت خسائر البلاد من إنتاج الخام على مدار 15 يوما الماضي بنحو 12 مليونا و750 ألف برميل، وذلك منذ إعلان حفتر تسليم الموانئ للمؤسسة الموازية في بنغازي.

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