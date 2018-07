سيالة يلتقى مستشار وزير خارجية الصين.. و هذه 10 ملفات تباحثاها

المتوسط:

أجرى محمد الطاهر سيالة وزير الخارجية بحكومة الوفاق، أمس الأربعاء، على هامش مشاركته في الدورة الثامنة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني الذي عقد في العاصمة الصينية بكين لقاء مع مستشار الدولة وزير الخارجية الصيني ( وانغ يي ) بحثا خلاله سبل تعزيز و تطوير التعاون بين البلدين الصديقين و رحب الوزير الصيني بمشاركة ليبيا في هذه الدورة بما تلعبه من دور هام في العلاقات العربية الصينية

وخلال اللقاء تم بحث الملفات الآتية:

العلاقة بين ليبيا والصين علاقة تاريخية و لن تتغير سياستنا و موقفنا تجاه ليبيا و نحرص على تقديم المساعدة و الدعم للشعب الليبي ليعيش بسعادة و رفاهية .

إستعداد الصين للمساهمة في صندوق إعادة إعمار ليبيا فور تأسيسه ، خاصة و إنه قد أعلن الرئيس الصيني ( شي جين بينج ) في أفتتاحه للمنتدى تخصيص مبلغ 20 مليار دولار لدعم الدول العربية .

ردا على طلب الوزير محمد سيالة وزير الخارجية بأهمية عودة إستئناف عمل السفارة الصينية في ليبيا في أقرب وقت ممكن أفاد الوزير الصيني ( وانغ يي ) بأنه قد تم ترميم مقر السفارة في العاصمة الليبية طرابلس تمهيدا لعودتها للاستئناف للعمل في أقرب وقت .

أكد الوزير الصيني على ضرورة أن تستأنف اللجنة المشتركة الليبية الصينية أعمالها في أقرب وقت لبحت سبل تعزيز و تطوير التعاون بين البلدين الصديقين .

كما تطرق الوزيران في الإجتماع إلى البدء في عودة الشركات الصينية لاستكمال تنفيذ المشاريع المتوقفة المتعاقدة عليها من قبل الشركات الصينية الكبرى في مشاريع البنية التحتية والنقل و مشروعات تنفيذ المشاريع الإسكانية الضخمة ، بالإضافة أن الوزيران تباحثا بشكل خاص و أهتمام بالغ ملف تقديم المنح الدراسية و التدريب للعناصر الليبية من مواطنين و مواطنات العاملين في الأجهزة و المؤسسات الحكومية المختلفة و استعرضا برامج الصين المتنوعة في تقديم الدورات التدريبية و تخصيص المنح الدراسية المجانية للشباب الليبي الممنوحة من جمهورية الصين الشعبية الصديقة .

عبر الوزيران عن سعادتهم بالأجتماع الهام و بنتائج الزيارة للعاصمة بكين و بأنضمام ليبيا للمبادرة الصينية ” الحزام و الطريق ” كما رحب الوزيران بالزيارة المرتقبة لدولة رئيس المجلس الرئاسي الرئيس فائز مصطفى السراج إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة للمشاركة في القمة الأفريقية الصينية التي ستعقد شهر سبتمبر المقبل .

هذا و قد اختتم الاجتماع بين الوزيران بمراسم حفل التوقيع على مذكرة تفاهم بين البلدين ليبيا و الصين من قبل الوزيران الليبي و الصيني بشأن أنضمام ليبيا لمبادرة الصين الحزام و الطريق التي أعلنها الرئيس الصيني ( شي جين بينغ ) عام 2013 .

