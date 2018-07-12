السفارة الأمريكية بليبيا: نرحب باستئناف مؤسسة النفط لعملها الحيوي

رحبت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا، بالإعلان الصادر اليوم بشأن استئناف المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا عملها الحيوي الذي تقوم به نيابة عن جميع الليبيين، حسب قولها.

وعبرت السفارة في تغريدة لها على حسابها الرسمي في “تويتر” اليوم الأربعاء، عن تضامنها مع قادة ليبيا وهم يمضون قُدما في نقاشهم الهام حول تحسين الشفافية المالية وتعزيز المؤسسات الاقتصادية وضمان التوزيع العادل لموارد البلاد، على حد تعبيرها.

وكان قائد عملية الكرامة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، قد أذن اليوم الأربعاء، لقواته بالسماح لاستئناف التصدير من الموانئ النفطية بمنطقة الهلال النفطي، بعد إغلاقها لأكثر من أسبوعين وتسليمها إلى المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة الموازية في البيضاء.

وبعد أن أصدر حفتر أوامره لقواته في منطقة الهلال النفطي لتسليم الموانئ إلى المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس المعترف بها دوليا واستئناف التصدير، أعلنت المؤسسة رفع حالة القوة القاهرة في موانئ رأس لانوف والسدرة والزويتينة والحريقة، بعد استلام هذه الموانئ صباح اليوم الأربعاء.

وجاء تسليم حفتر للموانئ النفطية إلى مؤسسة النفط بطرابلس نتيجة لضغوطات دولية، وهذا ما أكدته شبكة “فوكس نيوز” الإعلامية الأمريكية التي قالت إن الرئيس دونالد ترامب يخضع خصومه وأصدقائه لإرادته، بعدما أجبر مصر والإمارات على أن يسلم الجنرال حفتر إدارة النفط لمؤسسة طرابلس.

يذكر أن خسائر ليبيا بعد وقف التصدير من موانئ الهلال النفطي وميناء الحريقة بلغت حوالي مليار و11 مليون دولار، في حين قدرت خسائر البلاد من إنتاج الخام على مدار 15 يوما الماضي بنحو 12 مليونا و750 ألف برميل، وذلك منذ إعلان حفتر تسليم الموانئ للمؤسسة الموازية في بنغازي.

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