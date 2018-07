«سلامة» يستقبل ممثل الحوار الإنساني بعد انتهاء الملتقى الوطني

المتوسط _ محمد سيد

استقبل الممثل الخاص غسان سلامة بطرابلس ممثل مركز الحوار الإنساني

بمناسبة انتهاء المرحلة التشاورية للملتقى الوطني الذي اختتم في 11 يوليو في تازربو.

وتقدم الممثل الخاص بالشكر للمركز ولجميع الليبيين الذين شاركوا في هذا الملتقى وأعرب عن تطلعه إلى استلام التقرير النهائي.

الجدير بالذكر أن القائمين على الملتقى، أكدوا أن الجلسات التشاورية عقدت في قرابة 60 منطقة، وشاركت فيها مختلف الشرائح الليبية، من داخل البلاد وخارجها، تم خلالها طرح عدة ملفات، ورصد العديد من النقاط، وتبويبها، في مسعى لحل الأزمات، وتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.

