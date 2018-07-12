اتفاقيات ليبية إيطالية لدعم ومساعدة حرس السواحل الليبي

اتفق جهاز حرس السواحل الليبي مع قائد الحرس المالي البحري بإيطاليا الجنرال مونتي خلال زيارته إلى العاصمة طرابلس، على دعم حرس السواحل الليبي في مجال عملها لمكافحة الهجرة وإنقاذ المهاجرين.

جاء ذلك خلال اجتماعا ضم آمر جهاز حرس السواحل الليبي عبدالله تومية وقيادات من الجهاز، مع قائد الحرس المالي الإيطالي البحري الجنرال مونتي أمس الأربعاء، اتفقوا خلاله على عدة أمور لدعم حرس السواحل الليبي في مجال التدريب وتسليم زوارق بحرية وإنشاء ورش صيانة.

وأعلن الجانب الإيطالي، عن تدريب 28 ضابطا وضابط صف وجندي من حرس السواحل الليبي لغرض استلام زورقين الذين جرى الاتفاق على على تسليمها خلال شهر أكتوبر القادم، إضافة إلى تدريب 40 فرداً من الطواقم التشغيلية، بحسب ما أفاد الناطق باسم القوات البحرية الليبية أيوب قاسم.

وأكد قاسم لليبيا الخبر، مباشرة الصيانات للزوارق المعارة من قبل فريق فني إيطالي، وصل إلى قاعدة طرابلس البحرية، وذلك وفقا للجداول المعدة لهذا الغرض، وبناء ورشة صيانة متكملة في قاعدة طرابلس البحرية، إضافة إلى تسليم عدد 10 قوارب مطاطيه في الشهر ذاته.

وبحسب أيوب قاسم، فقد عبر آمر حرس السواحل الليبي والجنرال الإيطالي مونتي في ختام الاجتماع، عن سعادتهما بهذا اللقاء والتعاون البناء بين الجانبين لما فيه صالح الطرفين.

وكانت اللجنة الإيطالية – الليبية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، قد بدأت في بداية الشهر الجاري بالعاصمة طرابلس، تنفيد خطة وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، لتقوية الإمكانات الليبية في عمليات الإنقاذ ومراقبة الحدود الجنوبية.

وقد نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، قد تعهد نهاية الشهر الماضي، بمنح السلطات الليبية 12 قارب دورية وتدريب طواقم بخفر السواحل للتصدي للهجرة غير الشرعية المنطلقة من الشواطئ الليبية.

وكشف مسودة مرسوم حكومي إيطالية، تمنح ليبيا 10 زوارق دورية تتبع لخفر السواحل الإيطالي ووحدتين بحريتين تتبعان للشرطة المالية، لمكافحة مهربي البشر والتحكم في تدفقات المهاجرين غير النظاميين، وتخصيص مبلغ مالي قدره مليون و400 ألف يورو خلال عامين، لصيانة وتدريب أفراد البحرية وخفر السواحل الليبي.

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