انقطاع الكهرباء يهدد اصحاب المشاريع الخاصة

سبب انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة في حدوث خسائر مالية كبيرة لأصحاب المحال والمشاريع وذلك بسبب انخفاض العمل والانتاجية وزيادة نسبة الهالك والتلف للسلع ” للعاملين في مجال السلع الغذائية “.

البعض سعي لتعويض الفاقد من التيار الكهربائي بمولدات كبيرة الأمر الذي أصبح يكلفهم أموالا كثيرة خاصة في المناطق التي تعاني من شح توفر الوقود في محطاتها .

اشرف الريشي عضو نقابة الخبازين قال … انقطاع التيار الكهربائي يعتبر بمثابة كابوس يومي يهدد الخبازين وهو ما ادى إلى توقف بعض المخابز وانخفاض الطاقة الانتاجية للبعض بسبب الاعتماد الكلي على التيار الكهربائي طبعا الي جانب عوامل اخري.

وأكد أن المولدات الكهربائية تزيد من تكلفة الإنتاج وتزيد أعباء إضافية مشيرا الى أن كل اليات المخبز تعمل على الكهرباء ولا يمكن الاستغناء عن أي واحدة منها.

فوزية الصديق صاحبة معمل للمأكولات الجاهزة قالت … ان استمرار انقطاع التيار الكهربائي وازمة نقص مصادر الوقود ساهمت في رفع أسعار المنتجات الغذائية بشكل ملحوظ بسبب الاستعانة بالمولدات الكهربائية وانخفاض الطاقات الانتاجية وهو ما يعمل على زيادة التكاليف والاعباء على اصحاب المشاريع.

وأضافت ان عملها يعتمد بشكل كبير على الكهرباء وأن انقطاعها يؤثر على العمل بالسلب خاصة أن المولدات لا يمكنها تشغيل كافة الآلات منوهه إلى أن تكاليف الإنتاج ارتفعت نتيجة تشغيل المولدات الكهربائية وأصبح هناك صعوبة في منافسة المنتجات الغذائية المستوردة التي تكون أسعارها أقل من المنتجات المحلية.

من جانبه قال محمد فرج مصنع الالمونيوم إن مصنعهم يعاني شبح الاغلاق بسبب تكرار انقطاع التيار الذى تسبب فى انخفاض حجم الإنتاج إلى اكثر من 30 % وهو ما تسبب فى حدوث خسائر كبيرة وأحداث عبء يهدد بزيادة معدلات التعثر.

وأضاف أن استخدام المولدات لم يساهم في تحسين الإنتاج نتيجة عدم قدرتها على تشغيل كافة أنواع الآلات والماكينات وهو ما يجبراهم علي خفض الانتاجية وتوقيف عدد من العمال عن العمل مطالبا المسؤولين بوضع حد جذري لأزمة الكهرباء.

يذكر بأن ازمة الكهرباء تعتبر من اكثر الازمات التي تتربع على عرش الأزمات في ليبيا وتزداد يوما بعد يوم وبشكل كبير ما يزيد من معاناة المواطنين وينغص معيشتهم.

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