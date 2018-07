رئيس المؤسسة الوطنية للنفط يستقبل نائب رئيس بعثة السفارة البريطانية لدى ليبيا

المتوسط:

استقبل رئيس مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، أمس الأربعاء، السيد أنجس ماكي، نائب رئيس بعثة السفارة البريطانية لدى ليبيا، وذلك بحضور صلاح بن علي، مدير مكتب التعاون الدولي بالمؤسسة.

وبحسب بيان للمؤسسة، فقد أشاد صنع الله بالجهود التي قامت بها الحكومة البريطانية للتوصل إلى حل لأزمة موانئ خليج سرت و الحريقة، كما أثنى ” ماكي ” خلال الاجتماع على رئيس مجلس إدارة المؤسسة لرفعه حالة القوة القاهرة عن موانئ النفط، وذلك بعد التوصل لاتفاق بين الأطراف الليبية المعنية، معربا عن أمله في أن يعود إنتاج النفط قريبا إلى مستوياته السابقة.

وأكد صنع الله على أهمية الالتزام بالشفافية باعتبارها الأداة الأساسية لمكافحة الفساد في البلاد قائلا: “إن اقتصاد ليبيا ومواطنيها يطالبون بكشف كامل وتقرير مفصل عن النفقات المالية للدولة – لا بدّ لنا من تأمين مستقبل أفضل لليبيا”.

من جانبه، أكد أنجس ماكي، نائب رئيس بعثة السفارة البريطانية لدى ليبيا، على العلاقة المتينة التي تربط بين شركات النفط البريطانية والمؤسسة الوطنية للنفط، معربا عن رغبة بلاده في مواصلة تعزيز هذه العلاقة وتحقيق الرخاء والازدهار في جميع أنحاء ليبيا.

