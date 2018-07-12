ردود فعل دولية حول رفع القوة القاهرة عن الموانئ النفطية

أعرب السفير البريطاني لدى ليبيا فرانك بيكر في تغريده له عبر حاسبة الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن ترحيبه برفع حالة القوة القاهرة علي الموانئ النفطية قائلاً ” أن المنشآت النفطية هي ملك الشعب الليبي”.

وأعتبر السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بيروني امس الأربعاء عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” أن قرار رفع القوة القاهرة عن الموانئ النفطية وتسليم المرافق للمؤسسة الوطنية للنفط عمل عظيم ونتيجة رائعة وهذا أكبر دليل على أن الليبيين بإمكانهم العمل كيد واحدة تضع مصلحة الوطن أولاً.

السفارة الفرنسية في ليبيا أكدت امس الاربعاء أعربت في تدوينة على صفحتها الرسمية بموقع “فيس بوك” على أن حل أزمة الهلال النفطي تمت بفضل جهود الجميع أمله بأن تعود الأمور إلى طبيعتها في أقرب وقت.

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