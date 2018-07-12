استئناف عمل السفارة الكورية في طرابلس قريباً

بحث النائب بالمجلس الرئاسي عبد السلام كاجمان مع سفير كوريا الجنوبية لدى ليبيا تشوي سونغ سو، أوجه التعاون بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها.

وبينت إدارة التواصل والإعلام برئاسية مجلس الوزراء، أن ذلك جاء خلال اجتماع عقد اليوم، حيث شمل اللقاء مناقشة استئناف عمل السفارة الكورية من مقرها بالعاصمة طرابلس خلال الفترة القادمة، إلى جانب الإتفاق على عقد لقاءات تشاورية تعمل على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث آليات التعاون المشترك.

من جهته، أكد سفير كوريا الجنوبية لدى ليبيا على أن هناك جهودا تبذل من أجل عودة الشركات الكورية العاملة في ليبيا.

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