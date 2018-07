المتوسط _ محمد سيد

انتقل إلى رحمة الله “محمد عمر المختار” ابن شيخ الشهداء عمر المختار أسد الصحراء في مدينة بنغازي اليوم.

وقد ولد الشيخ محمد المختار في ليبيا وقضّى طفولته في مصر ورجع إلى ليبيا بعد وفاة والدته في مصر واستشهاد والده في ليبيا وله في مصر وليبيا رحلات وجولات.

ادعوا له بالرحمة و المغفرة

