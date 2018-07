المتوسط _ محمد سيد

اجتمع وكيل وزارة الداخلية العميد خالد مازن ووكيل وزارة التعليم صباح اليوم الخميس 12 يوليو 2018م مع رئيس وأعضاء اللجنة المكلفة بتأمين قاعات امتحانات إتمام الشهادة الثانوية.

شدد وكيل وزارة الداخلية العميد خالد مازن خلال الاجتماع على دور رجال الأمن في تأدية الدور المناط بهم للحفاظ على الأمن داخل قاعات والمقار المخصصة لإجراء امتحانات إتمام شهادة مرحلة التعليم الأساسي بالجامعات والمعاهد.

وأكد على ضرورة التعاون مع لجان الإمتحانات ومعاملة الطلاب معاملة حسنة ترتقي للمستوى الأمني المطلوب لإظهار رجال الأمن بالمظهر الحسن.

The post وكيل داخلية المؤقتة يجتمع مع اللجنة المكلفة بتأمين الامتحانات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية