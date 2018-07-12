الرئاسي: خاطبنا مجلس الأمن لهذا السبب

قال الناطق باسم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، محمد السلاك، أن غياب الثقة والانقسام السياسي الحاصل بين الفرقاء الليبيين كان سبباً في الخطاب الذي وجهته الحكومة إلى مجلس الأمن الدولي وطالبته بتشكيل لجنة مُحايدة تتولى أمر متابعة مصروفات وإيرادات النفط.

وأشار السلاك إلى أن رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، يتطلع لأن تكون هذه الخطوة نقطة انطلاقة في طريق توحيد المؤسسات الليبية.

وأوضح المتحدث باسم المجلس الرئاسي أن اللجنة المتخصصة ستقوم بأعمالها في متابعة مصروفات الدولة وإيراداتها عبر منظمات دولية متخصصة تُشرف عليها الأمم المتحدة.

وأكد السلاك أن قائمة الإصلاحات الاقتصادية التي أقرتها حكومة الوفاق مؤخرا سيتم تفعيلها فور تدارك الخسائر الناجمة عن أزمة موانئ النفط.

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