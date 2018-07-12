السراح يوافق على البدء بتنفيذ مطار طرابلس الدولي

أعطى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اليوم الخميس، الإذن للبدء بتنفيذ مطار طرابلس الدولي المتوقف عن العمل منذ عام 2014.

وأوضحت إدارة التواصل والإعلام بحكومة الوفاق، أن وزير المواصلات قدم خلال احتفال اليوم شرح عن المشروع الذي تنفذه ائتلاف مجموعة شركات إيناس الايطالية والإنجاز التام الليبية، كما تحدث عدد من المسؤولين مبرزين أهمية المشروع.

هذا وأذن السراج ببدء المشروع في بداية كلمة تحدث فيها عن دور النقل الجوي في دفع عجلة اقتصاديات الدول، مشيراً إلى متطلبات التحديث والتطوير لمنظومة النقل الجوي الذي تأتي على رأسها المطارات، مبيناً إن الطموح كبير بأن يكون هذا المطار وغيره من المطارات الليبية محطات عبور لأفريقيا وأوروبا، وركيزة لنشاط سياحي.

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