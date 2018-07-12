إغلاق معبر رأس اجدير من الجانب الليبي

أكد مصدر أمني بمعبر رأس اجدير أن الجانب الليبي اضطر إلى إقفال المعبر بعد تعرض المواطنين الليبيين إلى عراقيل واعتداءات من قبل محتجين تونسيين على طريق بن قردان.

وأكد المصدر في اتصال مع النبأ أن وزارة الداخلية بحكومة الوفاق أصدرت تعليماتها لإدارة المعبر بإقفاله إلى حين إيجاد الحلول المناسبة مع الجانب التونسي وبما يضمن أمن وسلامة الليبيين العابرين إلى الأراضي التونسية.

وأشار إلى أن مهربي البضائع والوقود من التونسيين يفتعلون الأزمات بين الحين والآخر وخاصة بعد كل إجراء سيادي ليبي يشدد على مكافحة عمليات تهريب قوة الليبيين.

يشار إلى أن محتجين تونسيين في عدد من القرى على امتداد الطريق الرابطة بين المعبر وبن قردان يقومون بعرقلة وإعاقة حركة تنقل ومرور المسافرين الليبيين للضغط على الجانب الليبي لرفع الإجراءات التي اتخذها بمكافحة تهريب السلع المدعومة ومن بينها الوقود عبر منفذ رأس أجدير.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية