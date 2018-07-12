إنتاج ليبيا من الخام يهبط إلى أقل من النصف منذ فبراير

قال مصطفي صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية في بيان صدر الاثنين الماضي إن إنتاج الخام انخفض إلى 527 ألف برميل يوميا من 1.28 مليون برميل يوميا في فبراير الماضي عقب إغلاق الموانئ النفطية.

وفي بيان مصور بتته المؤسسة الوطنية للنفط السبت الماضي أكد ” صنع الله ” أن إغلاق حقل الفيل النفطي في 23 فبراير الماضي بسبب احتجاجات أسفر عن فقد 80 ألف برميل يوميا لكن الإنتاج ظل بعد ذلك قرب 1.1 مليون برميل يوميا، وفي الشهر الماضي انخفض الإنتاج بشكل حاد.

وقال ان الإنتاج بلغ قبل رفع القوة القاهرة امس الاربعاء 527 ألف برميل وسبق أن قدرت المؤسسة الفاقد من الإنتاج بسبب الإغلاق عند 850 ألف برميل يوميا و710 ملايين قدم مكعبة يوميا من الغاز الطبيعي وأكثر من 20 ألف برميل من المكثفات ما يوازي خسائر إجمالية للإيرادات بقيمة 67.4 مليون دولار ، فيما قدرت المؤسسة الخسائر المالية للخزانة العامة منذ الهجوم على ميناءي رأس لانوف والسدرة بأكثر من 650 مليون دولار.

ليبيا العضو في منظمة أوبك كانت تضخ نحو 1.6 مليون برميل يوميا أو أكثر قبل أن تؤدي عمليات الإغلاق والانقسامات السياسية إلى تقليص الإنتاج في العام 2013.

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