بالصور | السراج يعطي شركات إيناس الايطالية الإذن بالبدء في تنفيذ مشاريع مطار طرابلس الدولي

ليبيا – منح رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم الخميس الإذن للبدء بتنفيذ مطار طرابلس الدولي المتوقف عن العمل منذ عام 2014م.

وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي قدم وزير مواصلات الوفاق ميلاد معتوق شرح بيّن فيه مكونات المشروع الذي تنفذه ائتلاف مجموعة شركات إيناس الايطالية والإنجاز التام الليبية.

وأعطى السراج الإذن ببدء المشروع في بداية كلمة تحدث فيها عن دور النقل الجوي في دفع عجلة اقتصاديات الدول ، مشيراً إلى متطلبات التحديث والتطوير لمنظومة النقل الجوي الذي تأتي على رأسها المطارات.

وقال السراج :”إن الطموح كبير بأن يكون هذا المطار وغيره من المطارات الليبية محطات عبور لأفريقيا وأوروبا وركيزة لنشاط سياحي حيث يتوفر لبلادنا موقع متميز جغرافياً، وثراء سياحي غير مستغل ويندر وجوده” ، مضيفاً أن منح الأذن بالعمل في مطار طرابلس هو بداية لتحقيق هذا الطموح الذي يحتاج إلى عمل وجهد.

السراج أعرب عن ثقته بقدرة الشباب على الانجاز لتسيير المطار بكفاءة واقتدار ، معولاً على المواطنين وجميع السكان المحافظة على منشآت المطار فقد وجد لخدمتهم.

ودعا رئيس المجلس الرئاسي إلى أن يواكب هذا الإنجاز التزام من الشركات الناقلة بمواعيد الرحلات الجوية ، مشيراً إلى دور رجال الأمن وأهمية تسهيل مهامهم في تأمين سلامة المسافرين.

وهنأ السراج في ختام كلمته وزارة المواصلات ببدء العمل في مطار طرابلس الدولي أملاً الالتزام بمواعيد التنفيذ ،مثمناً دور القائمين على إدارة وتشغيل مطار معيتيقة الدولي لما قدموه وسيقدمونه من خدمات وتحملهم عبأ استمرار الطيران من وإلى طرابلس.

السراج أكد على استمرار مطار معيتيقة في أداء مهامه والعمل على تطويره ليصبح لدى العاصمة مطارين يعملان بكفاءة وفعالية.

يُشار إلى أن برنامج التنفيذ يشمل محطتي ركاب على مساحة 30 ألف متر مربع وتستوعب السعة اربعة مليون ونصف المليون مسافر في السنة ومشاريع مكملة للصيانة والتوريد وتستغرق مدة التنفيذ عشرة أشهر.

وحضر هذا الحفل كل من عضو المجلس الرئاسي محمد العماري، ورئيس أركان الوفاق اللواء عبد الرحمن الطويل، ووزير مواصلات الوفاق ميلاد معتوق، ووزير داخلية الوفاق عبد السلام عاشور، السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بيروني، وعميد بلدية قصر بن غشير ،وعدد من أعضاء مجلسي النواب والدولة ولفيف من المسؤولين”.

اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية