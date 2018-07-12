الاستعدادات الجارية لاستئناف الانتاج والتصدير بالحقول والموانئ النفطية

ناقش مصطفى صنع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في اجتماعه أمس الأربعاء مع رؤساء الشركات التابعة للمؤسسة وبحضور العماري محمد العماري وجاد الله العوكلي عضوي مجلس الإدارة الاستعدادات الجارية لاستئناف عمليات الانتاج والصيانة والتصدير بالحقول والموانئ النفطية التي تم اغلاقها خلال أزمة خليج سرت والحريقة.

وتقوم المؤسسة والوطنية للنفط وشركاتها بالتركيز حالياً على إعادة بناء العمليات بهدف زيادة الانتاج والتغلب على الصعوبات والخسائر التي تكبدتها خلال الأزمة في الأسابيع الأربعة الماضية. وكانت المؤسسة قد أعلنت عن رفع حالة القوة القاهرة عن موانئ رأس لانوف والسدرة والزويتينة والحريقة بعد أن تم استلامها صباح يوم الأربعاء الموافق 11 يوليو 2018 من القيادة العامة للجيش الليبي.

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