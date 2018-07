المنظمة الدولية للهجرة تنظم حملات صحية ضد مرض الجرب

المتوسط:

أقامت المنظمة الدولية للهجرة حملة طبية ضد مرض الجرب الأسبوع الماضي في مراكز إيواء “طريق السكة” و”تاجوراء” في ليبيا من أجل تحسين الظروف المعيشية للمهاجرين داخلها.

وبحسب بيان للمنظمة، فقد تم توفير مساعدات عينية وعُدد النظافة الشخصية والملابس لأكتر من 2140 مهاجر.

وسرت المنظمة قصة مهاجرة دعى إيجا كانت بين 315 امرأة مهاجرة حصلت على هذه المساعدات، وقد وصلت إيجا إلى ليبيا منذ أربع سنوات، وعملت في مجال النظافة لكي توفر المال الكافي للذهاب إلى أوروبا، وتقول: “كنت أعلم ان رحلة العبور عبر البحر ستكون صعبة، ولكني لم أدرك أنها ستكون بهذه الخطورة، كان القارب مليئاً بالناس وكان الجميع يدعون إلى الله أن لا نموت. كل ما نريده هو مستقبل أفضل.

وأوضحت المنظمة أنها قامت بإجراء 6 حملات ضد مرض الجرب داخل مراكز الإيواء في ليبيا

