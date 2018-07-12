المجلس الرئاسي يصدر قرار بشأن إنشاء جهاز خدمات الإسعاف الطائر

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قراراً بشأن إنشاء جهاز خدمات الإسعاف الطائر.

وبين المجلس على صفحته الرسمية، أن المادة الثانية من القرار نصت على أن تكون للجهاز الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، تحت تبعية مجلس الوزراء.

وحدد القرار، المقر الرئيسي للجهاز بمدينة طرابلس، مع جواز إنشاء مكاتب له داخل ليبيا بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح مدير الجهاز، إلى جانب إقرار ميزانية مستقلة، تعد طبقاً للنظم المحاسبية المعمول بها في ليبيا.

هذا ونصت المادة الـ15 من القرار، العمل بالقرار من تاريخ صدوره، وإلغاء كل حكم يخالف حكمه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

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