مؤسسة النفط تعلن رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الفيل

ليبيا – أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الفيل، والتي كانت قائمة منذ 23 فبراير الماضي وقد تم حل النزاع الناجم عن مطالب حرس المنشئات النفطية فرع فزان، ومن المتوقع أن يستأنف ضخ النفط من الحقل بمعدّل 50 ألف برميليومياً في غضون يومين، و72 ألف برميل يومياً خلال الثلاثة أيام التي تليها.

رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله أعرب بحسب المكتب الاعلامي للمؤسسة عن سعادته بأن سعلنوا عن عودة الإنتاج في حقل الفيل ، مبيناً بأن هذا سيساعدهم في الوصول بسرعة إلى مستويات الإنتاج القصوى.

وقد نجحت المفاوضات في ضمان عودة حرس المنشئات النفطية – فرع فزان- إلى مواقعهم السابقة بدون قيد أو شرط مع الانضباط الكامل في أعمال الحماية.

يشار غلى أن حقل الفيل يقع في حوض مرزق، على بعد 200 كيلومتر جنوب غرب سبها، وتديره شركة مليته للنفط والغاز، وهي مشروع مشترك بين شركة إيني الإيطالية والمؤسسة الوطنية للنفط.

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