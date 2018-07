وزارة تعليم الوفاق تدعو رؤساء أقسام الاحتياط لاجتماع الأربعاء المقبل

المتوسط:

دعت إدارة الاحتياط العام بوزارة التعليم فى حكومة الوفاق الوطني ، رؤساء اقسام الاحتياط العام بالمراقبات التعليمية بكافة البلديات والمناطق لحضور الاجتماع المزمع عقده يوم الاربعاء المقبل الموافق 18 يوليو 2018م.

وبحسب بيان للوزارة سيتم استعراض لموقف العام من الملاك الوظيفي وبحث الاحصائيات والبيانات وعلاوة الحصة ودورات اللغة الإنجليزية ودورات تغير التخصص والاستعداد لتنظيم ورشة عمل حول تقييم الملاك الوظيفي والاحتياط العام والتى ستقام فى بداية شهر سبتمبر من هذا العام 2018

