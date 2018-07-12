قوة الردع: مقتل زوجة متهم في الفرناج كان بالخطأ

قال المتحدث باسم قوة الردع الخاصة أحمد سالم في تصريح صحفي إن “مقتل زوجة متهم في منطقة الفرناج البارحة كان بالخطأ إثر اندلاع الاشتباك مع المتهم”.

وأضاف سالم أن “المتهم هو من بادر بالاشتباك برميه قنبلة يدوية نحوهم، قبل أن يُقتل ويصاب خمسة من أفراد القوة التي كانت تنفذ أمر قبض من النيابة العامة”.

وأفاد سالم بأن المتهم لا يواجه تهمة انتمائه لتنظيم الدولة، بل مطلوبٌ في قضايا جنائية، مردفا أنهم ضبطوا أسلحة في المنزل، بعد الحادثة، وفق قوله.

وكان فيديو انتشر، الأربعاء، في وسائل التواصل الاجتماعي، تتحدث فيه امرأة عن حادثة مقتل أخ زوجها “سلفها” وزوجته الحامل بتوأم في الشهر السادس، إضافة إلى إصابة طفل يبلغ عمره عاما واحدا برصاصة نقل على إثرها إلى العناية.

وقالت المتحدثة في الفيديو إن “أفراد القوة قتلوا الزوجة قبل مقتل الزوج، الذي اشتبك معهم حتى لا يدخلوا منزله”، مضيفة أنهم أخذوا جثة القتيل من بين يدي أمه وأخته وأحدهم يدّعي أن القتيل “داعشي”.

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