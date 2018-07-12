3 دول أوروبية وأمريكا ترحب باستئناف العمل بالموانئ، وتتوعد المعرقلين بليبيا

رحبت حكومات فرنسا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة، باستئناف المؤسسة الوطنية للنفط العمل في الموانئ النفطية بشرق ليبيا، داعين الأطراف الليبية للمضي نحو حل يضمن الشفافية المالية والتوزيع العادل للموارد.

وتعهدت الحكومات في بيانخا المشترك اليوم الخميس، بدعم القيادات الليبية، واستخدام كافة الوسائل المتاحة لمحاسبة هؤلاء المسؤولين عن تقويض السلام والأمن والاستقرار في ليبيا، ورحبت بالمقترح الذي قدمه رئيس المجلس الرئاسي لتعزيز الشفافية في المؤسسات المالية الليبية.

وأثنت الحكومات الأربع، على عمل المؤسسة الوطنية للنفط الشرعية، في إصلاح البنية التحتية والوفاء بالالتزامات التعاقدية، ورفع حالة القوة القاهرة في شرق البلاد، مما يسمح باستئناف الصادرات والإنتاج النفطي، الحيوي لتحقيق الرفاهية، وفق نص البيان.

وشددت الحكومات، على ضرورة السماح للمؤسسة الوطنية للنفط للعمل نيابة عن الليبيين كافة، وعلى ضرورة أن تظل الموارد النفطية في ليبيا تحت الإدارة الحصرية لمؤسسة النفط الشرعية، وإشراف حكومة الوفاق الوطني وحدها، على النحو المبين في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وأكدت الحكومات، على أن المنشآت والإنتاج والعائدات النفطية هي ملك للشعب الليبي، مشيرة إلى أن الوقت قد حان لجميع اللاعبين الليبيين للمضي قدمًا إلى نقاش ليبي حول كيفية تحسين الشفافية المالية، وتقوية المؤسسات الاقتصادية، وضمان توزيع عادل لموارد الدولة، في إطار خطة العمل التي قدمها المبعوث الأممي الخاص غسان سلامة.

ودعت الحكومات، القيادات الليبية لاغتنام هذه الفرصة المهمة، في إطار الاتفاق السياسي الليبي، لحل الخلافات حول المصرف المركزي والعمل نحو توحيد فرعي المصرف، وإجراء حوار حول توزيع الموارد عبر الموازنة العامة، مع حل المؤسسات الموازية، كما هو متفق عليه في بيان باريس، المعلن في 29 مايو الماضي، وفقا للبيان.

وأشار البيان، إلى وقوف وتضامن حكومات فرنسا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة، مع القيادات الليبية التي تعمل نحو عملية سياسية شاملة تسمح بالتوصل إلى إجراء انتخابات وطنية سلمية، ذات مصداقية وجيدة الإعداد في أقرب وقت ممكن.

وكان قائد عملية الكرامة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، قد أذن أمس الأربعاء تحت ضغوطات أمريكية ودولية، لقواته بالسماح لاستئناف التصدير من الموانئ النفطية بمنطقة الهلال النفطي، بعد إغلاقها لأكثر من أسبوعين وتسليمها إلى المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة الموازية في البيضاء.

وبعد أن أصدر حفتر أوامره لقواته في منطقة الهلال النفطي لتسليم الموانئ إلى مؤسسة النفط بطرابلس المعترف بها دوليا واستئناف التصدير، أعلنت المؤسسة رفع حالة القوة القاهرة في موانئ رأس لانوف والسدرة والزويتينة والحريقة، بعد استلام هذه الموانئ صباح الأربعاء.

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