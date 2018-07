التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين ليبيا والصين

المتوسط:

أعلنت جمهورية الصين الشعبية عن الاستجابة لدعوة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج بعودة شركاتها لاستئناف أعمالها في ليبيا، والمساهمة في صندوق إعمار ليبيا، و فتح سفارتها بالعاصمة طرابلس في أقرب وقت ممكن.

وبحسب بيان للمجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني، فقد أبلغت الخارجية الصينية وزير الخارجية محمد سيالة بهذه الإجراءات وذلك خلال زيارته إلى بكين لحضور منتدى التعاون العربي الصيني، والذي اختتم أعماله الثلاثاء.

وأجرى سيالة مباحثات مع نظيره الصيني وانغ يي حيث وقع الوزيرين مذكرة تفاهم بشأن انضمام دولة ليبيا إلى مبادرة (الحزام والطريق)، التي أعلن عنها الرئيس الصيني شي جين بينغ في العام 2013م، وتستهدف التعاون بين الصين والدول الواقعة في نطاق المبادرة، وخصصت الصين 600 مليار دولار للمشاريع التي ستقام في نطاقها، وسبق أن وقعت سبع دول عربية على مذكرات تفاهم للانضمام اليها.

من ناحية أخرى أعلن وزير الخارجية الصيني عن ترحيب بلاده بمشاركة رئيس المجلس الرئاسي في قمة المنتدى الأفريقي الصيني التي ستعقد في شهر سبتمبر المقبل.

