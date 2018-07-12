اجتماع موسع لمتابعة التجهيزات لامتحانات إتمام مرحلة التعليم الثانوي

عقد مسؤول قطاع التربية والتعليم ببنغازي، ومدير مكتب الامتحانات بالقطاع، محمد الدرسي عقد يوم أمس اجتماعا مع رؤساء لجان إتمام مرحلة التعليم الثانوي للعام الدراسي الحالي.

وتم خلال الاجتماع مناقشة بعض الملاحظات والتعليمات الواردة من الإدارة العامة للامتحانات.

وبين مدير مكتب الامتحانات بالقطاع، أن عدد اللجان لهذا العام حوالى ثمان وستين لجنة في نطاق بلدية بنغازي، بين مدارس تعليم عام وخاص للقسمين الأدبي والعلمي، وذلك لتوفير المناخ الملائم للطلاب، ليتمكنوا من اجتياز امتحاناتهم في ظروف ملائمة.

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