المتوسط _ محمد سيد

استوردت بلدية أبو سليم أعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية، لدعم وتطرير القدرات الذاتية، وتحسين المستوي العام للخدمات، والإستفادة من الطاقة المتجددة، بتمويلٍ من برنامج المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

الجدير بالذكر أن بلدية أبو سليم تسعى لتفعيل العقود المبرمة مع الإسكان والمرافق والأجهزة التنفيذية سابقاً خاصة في ظل توفر الظروف الأمنية المناسبة وتعاون أهالي وسكان البلدية.

