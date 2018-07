تشكيل وحدة جديدة بمديرية أمن بنغازي لخدمة أعضاء الشرطة

المتوسط:

أصدر مدير أمن بنغازي العقيد صلاح هويدي، قراراً يقضي بإنشاء وحدة بقسم الشوؤن الإدارية بالمديرية تُسمى (وحدة شوؤن خدمة أعضاء الشرطة المنتدبين).

وبحسب بيان لمديرية أمن بنغازي، ستكون تبعية هذه الوحدة لقسم الشوؤن الإدارية بالمديرية وتتولي الوحدة متابعة إجراءات وأوضاع وإدارة الشوؤن الوظيفية لأعضاء الشرطة والموظفين المنتدبين والمكلفين بالعمل بجهات خارج المديرية.

ووفق القرار يُكلف كلاً من عقيد طارق سعد عيسى و المُلازم أول حمزة إبراهيم أرويحل بالعمل بإدارة الوحدة.

