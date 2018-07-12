اخبار ليبيا الان

إعادة فتح حقل الفيل النفطي في ليبيا

تم النشر منذُ يوم واحد
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

وقالت المؤسسة في بيان “إن من المتوقع وصول إنتاج حقل الفيل إلى 50 ألف برميل يوميا في يومين، وإلى 72 ألف برميل يوميا خلال الثلاثة أيام التي تليهما”، بحسب “رويترز”.

يشار إلى أن الحقل تديره شركة مليتة للنفط والغاز، وهي مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني الإيطالية.

وكان مصدر محلي، صرح يوم الخميس 22 فبراير/ شباط، بأنه تم إخلاء جزئي لموظفي حقل الفيل النفطي في ليبيا، مع وجود احتمال توقف إنتاج الحقل البالغ الذي يبلغ 60 ألف برميل يوميا بسبب اعتصام حرس المنشآت النفطية احتجاجا على الرواتب.

ولم يتضح بشكل مؤكد إن كان هناك أي تأثير للأمر على الإنتاج في حقل الفيل الذي كان يضخ 60 ألف برميل يوميا على الأقل في الأشهر الأخيرة، بحسب رويترز.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي

عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك