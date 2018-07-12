إعادة فتح حقل الفيل النفطي في ليبيا

وقالت المؤسسة في بيان “إن من المتوقع وصول إنتاج حقل الفيل إلى 50 ألف برميل يوميا في يومين، وإلى 72 ألف برميل يوميا خلال الثلاثة أيام التي تليهما”، بحسب “رويترز”.

يشار إلى أن الحقل تديره شركة مليتة للنفط والغاز، وهي مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني الإيطالية.

وكان مصدر محلي، صرح يوم الخميس 22 فبراير/ شباط، بأنه تم إخلاء جزئي لموظفي حقل الفيل النفطي في ليبيا، مع وجود احتمال توقف إنتاج الحقل البالغ الذي يبلغ 60 ألف برميل يوميا بسبب اعتصام حرس المنشآت النفطية احتجاجا على الرواتب.

ولم يتضح بشكل مؤكد إن كان هناك أي تأثير للأمر على الإنتاج في حقل الفيل الذي كان يضخ 60 ألف برميل يوميا على الأقل في الأشهر الأخيرة، بحسب رويترز.