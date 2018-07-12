سيالة يبحث مع نظيره الصيني العلاقات الثنائية وعودة الشركات الصينية إلى ليبيا

بحث وزير الخارجية المفوض في حكومة الوفاق، محمد سيالة، يوم أمس، في العاصمة الصينية بكين، مع نظيره الصيني، وانغ يي، العلاقات الثنائية بين البلدين، والأوضاع الإقليمية والدولية.

حيث تمت مناقشة عودة الشركات الصينية، وفق مقترح تم الاتفاق عليه مبدئيا، إضافة إلى الدور الصيني في إيجاد حل سلمي للأزمة الليبية، وإعادة إعمار ليبيا؛ خاصة بعد موافقة الجانب الصيني، على المساهمة في صندوق إعمار ليبيا بعد تأسيسه.

من جانبه أكد وزير الخارجية الصيني، بدء الإجراءات لاستئناف السفارة الصينية عملها في طرابلس، بعد إتمام أعمال التجهيز والترميم.

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