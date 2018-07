فرنسا وإيطاليا وأمريكا وبريطانيا يشددون على تبعية جميع موارد النفط لـ«المؤسسة الوطنية» فقط

المتوسط:

رحبت حكومات فرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة وبريطانيا بإعلان المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا استئناف «عملها الحيوي لصالح جميع الليبيين».

وذكر بيان مشترك للحكومات الأربعة، اليوم الخميس، أنها «تشيد بالمؤسسة الوطنية للنفط، وهي المؤسسة الشرعية، بينما تعمل على إصلاح البنية التحتية، وتفي بالتزاماتها التعاقدية»، معربين ن تقديرهم لـ«مساهمات الجيش الوطني الليبي في استعادة الاستقرار في قطاع النفط في ليبيا وإعلاء المصلحة الوطنية».

وشدد البيان على «ضرورة السماح للمؤسسة الوطنية للنفط بأن تعمل لصالح جميع الليبيين، وأن تظل جميع موارد النفط تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية فقط، وهي المؤسسة الشرعية، وتحت قيادة حكومة الوحدة الوطنية وحدها».

وحث البيان الأطراف الليبية على «انتهاز هذه الفرصة الهامة ضمن إطار الاتفاق السياسي لتسوية الاختلافات بشأن مصرف ليبيا المركزي، وحل المؤسسات الموازية بموجب بيان باريس الصادر في 29 مايو الماضي».

ودعا البيان إلى «تضامن القيادات الليبية لإجراء انتخابات وطنية سليمة ذات مصداقية، يتم الإعداد لها جيدًا وفي أقرب وقت ممكن. وتعهد الرباعي بدعم قادة ليبيا في سعيهم لتطبيق هذه التدابير، متوعدة في الوقت ذاته بمحاسبة كل من يقوض السلام والأمن والاستقرار في ليبيا».

وأعربت الحكومات الأربع فى البيان عن «قلقهم العميق إزاء الإعلان عن نقل تبعيّة حقول النفط في رأس لانوف والسدرة ووضعها تحت سيطرة كيان آخر غير المؤسسة الوطنية للنفط الشرعية»، في إشارة إلى مؤسسة النفط الموازية في الحكومة المؤقتة، مشيرا إلى أن أي محاولة للالتفاف على نظام عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيسبّب ضررا بالغا لاقتصاد ليبيا، ويزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية، ويقوّض استقرارها الأوسع.

