موازنة الأسعار بطبرق تستلم 5200 كيس من دقيق المخابز

المتوسط _ محمد سيد

استلم صندوق موازنة الأسعار طبرق دفعة من مخصصات دقيق المخابز، بكمية 5200 كيس، وهي الدفعة الثانية التي تصل للمدينة، لإحتواء أزمة نقص رغيف الخبز، وهي مخصصات لبلديات بئر_الأشهب، امساعد وطبرق، على أن يتم التنسيق بين مراقبي الاقتصاد في البلديات المذكورة لبدء توزيع الدقيق على المخابز.

الجدير بالذكر أن مراقب الاقتصاد في مدينة توكرة استلم كميات من الدقيق المخصص للمخابز من وزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة المؤقتة.

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