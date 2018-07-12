وفاة نجل شيخ الشهداء عمر المختار في بنغازي

بنغازي-العنوان

توفي ظهر اليوم الخميس في بنغازي الحاج محمد نجل شيخ الشهداء عمر المختار عن عمر ناهز 97 عاما.

وقد ولد المختار في ليبيا وقضى طفولته في مصر ورجع إلى ليبيا بعد وفاة والدته “ونيسة الجيلاني” في مصر واستشهاد والده في ليبيا.

وقالت مصادر إن “الحاج المختار توفي في منزله بمنطقة الحدائق في مدينة بنغازي عن 97 عاما”.

وكان قد عانى من أمراض عديدة بسبب كبر سنه، حيث تلقى علاجا داخل البلاد وخارجها أكثر من مرة، وكان آخرها رحلة علاج في الإمارات استغرقت 3 أشهر.

وولد المرحوم بإذن الله محمد عمر المختار عام 1921 في منطقة العويلية قرب المرج شرقي ليبيا، وعاش مع والدته ونيسة الجيلاني وبعض من أقاربه.

وتزوج محمد مرتين، الأولى من ابنة عمه، عزة الفيومي عام 1942، ولم يرزق منها بذرية، ثم توفيت، وبعدها تزوج عام 1964، من فاطمة الغرياني، ورزق منها بأولاد، لكنهم ماتوا صغارا، ليبقى الوحيد الذي يحمل نسل عمر المختار بعد وفاة أخيه وجميع أقاربه.

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