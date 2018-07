السلاك: بيان الرباعي الغربي شدد على بقاء المرافق النفطية تحت إشراف حكومة الوفاق

المتوسط:

قال محمد السلاك الناطق باسم المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني، إن البيان الرباعى الصادر عن حكومات الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا اليوم الخميس، أكد دعمه لما جاء في رسالة رئيس المجلس الرئاسى إلى مجلس الأمن الدولى بشأن تشكيل لجنة دولية لمراجعة كافة مصروفات وايرادات وتعاملات مركزى طرابلس والبيضاء.

وتابع في تغريده على حسابه الشخصى بموقع التغريدات القصيرة تويتر، أنالبيان الرباعى أكد على ضرورة أن تبقى كل المرافق النفطية تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط ومقرها الحالى “طرابلس” وبإشراف حكومة الوفاق الوطنى وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولى 2259 و2278 و2362.

وأضاف، نؤكد رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الفيل النفطى وعودته إلى العمل بسعة إنتاجية تبلغ 70 الف برميل يوميا.

