واشنطن : ندعم تحسين الشفافية المالية وتعزيز المؤسسات الاقتصادية في ليبيا

ليبيا – رحبت السفارة الأمريكية أمس الأربعاء بالإعلان الصادر بشأن استئناف المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا عملها الحيوي الذي تقوم به نيابة عن جميع الليبيين.

السفارة أعربت بحسب صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر”عن تضامنها مع قادة ليبيا وهم يمضون قُدما في نقاشهم الهام حول تحسين الشفافية المالية وتعزيز المؤسسات الاقتصادية وضمان التوزيع العادل لموارد البلاد.

يشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس قد أعلنت صباح أمس الاربعاء رفع حالة القوة القاهرة في المنشآت النفطية بخليج سرت بعد أن أذنت القيادة العامة لحرس المنشآت النفطية السماح باستئناف التصدير .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية