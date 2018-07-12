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الجهيناوي : تونس تعمل على إنجاح الانتخابات المزمع إجراؤها في ليبيا نهاية السنة

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

قال وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، إن من مصلحة تونس استقرار الأوضاع واستتباب الأمن في ليبيا، مؤكدا في مقابلة تلفزيونية أجراها أمس مع إحدى القنوات الإيطالية، رغبة تونس في الدفع نحو إنجاح الانتخابات المزمع إجراؤها في ليبيا نهاية السنة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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