الجهيناوي : تونس تعمل على إنجاح الانتخابات المزمع إجراؤها في ليبيا نهاية السنة

قال وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، إن من مصلحة تونس استقرار الأوضاع واستتباب الأمن في ليبيا، مؤكدا في مقابلة تلفزيونية أجراها أمس مع إحدى القنوات الإيطالية، رغبة تونس في الدفع نحو إنجاح الانتخابات المزمع إجراؤها في ليبيا نهاية السنة.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
تقرير: الناتو قصف ليبيا بـ”نفايات نووية”
تم النشر منذُ 12 دقيقة
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
الميهوب : مجلس النواب أدرج قبل عامين جماعة الإخوان ومواليها على قوائم داعمي الإرهاب والتطرف
تم النشر منذُ 17 دقيقة
مصدر الخبر / قناة ليبيا
أطباء بلا حدود تدعو إلى عدم إعادة المهاجرين إلى ليبيا
تم النشر منذُ 21 دقيقة
مصدر الخبر / ليبيا الخبر
بحث تشكيل مجلس استشاري لجمعية شهداء قاعدة براك الشاطئ
تم النشر منذُ 26 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
أضف تعليقـك