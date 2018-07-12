الجهيناوي : تونس تعمل على إنجاح الانتخابات المزمع إجراؤها في ليبيا نهاية السنة

قال وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، إن من مصلحة تونس استقرار الأوضاع واستتباب الأمن في ليبيا، مؤكدا في مقابلة تلفزيونية أجراها أمس مع إحدى القنوات الإيطالية، رغبة تونس في الدفع نحو إنجاح الانتخابات المزمع إجراؤها في ليبيا نهاية السنة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا