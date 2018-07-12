ترحيب دولي باستئناف تصدير النفط بإدارة المؤسسة الوطنية بطرابلس

رحبت فرنسا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، الخميس، باستئناف عمليات تصدير النفط من الموانئ النفطية تحت إشراف المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس.

وشددت الدول الأربعة، في بيان لها، على أن تظل الموانئ والحقول النفطية تحت شرعية الوطنية للنفط وبإشراف حكومة الوفاق، مُثنيَةً على اقتراح رئيس المجلس الرئاسي الذي دعا فيه إلى تشكيل لجنة دولية لمراجعة إيرادات النفط بمصرف ليبيا المركزي والمصرف الموازي بالبيضاء.

ودعت الدول الأربع الأطراف الليبية إلى توحيد مصرف ليبيا المركزي، وفق ما نص عليه الاتفاق السياسي، وإنهاء المؤسسات الموازية، منوهة إلى ضرورة تعزيز الحوار حول توزيع موارد الدولة من خلال الميزانية العامة.

وتعهدت الدول بمحاسبة من وصفتهم بمقوّضي السلام والأمن والاستقرار في ليبيا، مشيرة إلى أنها تدعم الأطراف الليبية للنهوض بدولتهم وإنهاء الأزمة فيها.

يُذكر أن قائد قوات الكرامة أعلن، الأربعاء، إعادة إدارة الحقول والموانئ النفطية إلى المؤسسة الوطنية للنفط، أعقب ذلك إعلان المؤسسة رفع حالة القوة القاهرة عنها.

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