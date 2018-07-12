المؤسسة الوطنية للنفط تعلن رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الفيل بحوض مرزق

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الفيل، ليستأنف الإنتاج في غضون ثلاثة أيام بمعدل إنتاج خمسين ألف برميل في اليوم.

وأضافت المؤسسة في خبر نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أن حالة القوة القاهرة التي استمرت أربعة أشهر قد انتهت عقب نجاح المفاوضات مع جهاز حرس المنشآت النفطية بالجنوب، وعودتهم إلى مواقعهم السابقة دون شروط، مع الانضباط الكامل في أعمال الحماية.

يذكر أن حقل الفيل الذي يقع في حوض مرزق، والتابع لشركة مليتة للنفط والغاز، أعلن حالة القوة القاهرة في الثالث والعشرين من فبراير الماضي، بسبب اعتصام حرس المنشآت النفطية فرع فزان، أسفر عنه توقف العمل بالحقل الذي كان ينتج سبعين ألف برميل يوميا.

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