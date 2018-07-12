الغرفة الأمنية التابعة للرئاسي بالعجيلات : هناك من يطعن في الغرفة ونحن ليس لدينا توجه سياسي

بحث رئيس الحكومة المؤقتة، عبدالله الثني، آليات تعزيز الأمن في مختلف مناطق جنوب ليبيا، وذلك خلال اجتماع أمني موسع عقد أمس في ديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة، تم خلاله مناقشة وبحث مختلف الجوانب المتعلقة بأمن الجنوب،

وآليات معالجة الخروقات الأمنية التي تحدث بين الفينة والأخرى.

وحضر الاجتماع كلا من النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحميد حومه، ونائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات، عبدالرحمن الأحيرش، ووزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، بالإضافة إلى رئيس ديوان مجلس الوزراء بالمنطقة الجنوبية، السنوسي صالح، حيث تم الاتفاق على وضع خطة استراتيجية لتأمين الجنوب سيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة.

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