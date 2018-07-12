حكومات فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وأمريكا تؤكد على دعم شفافية الموارد الليبية وتوحيد المركزي

رحبت حكومات كل من فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بإعلان استئناف المؤسسة الوطنية للنفط لعملها الحيوي لصالح جميع الليبيين.

وأعربت حكومات الدول الأربع في بيان لها اليوم، عن تقديرها لإسهامات الجيش في استعادة الاستقرار في قطاع النفط.

كما أضاف البيان أن مرافق النفط، وإنتاجه وعوائده هي ملك للشعب الليبي، وأن الوقت قد حان لأن تحرز جميع الأطراف الليبية تقدما في المناقشات، بشأن سبل تحسين الشفافية المالية، وتقوية المؤسسات الاقتصادية، مشددا على ضرورة العمل على توحيد مصرف ليبيا المركزي، وحل جميع المؤسسات الموازية بموجب اتفاق باريس.

حكومات الدول الأربع أكدت أيضا تضامنها مع قيادات ليبيا في المضي نحو إجراء انتخابات وطنية سلمية ذات مصداقية، يتم الإعداد لها جيدا وفي أقرب وقت ممكن، متعهدين بتقديم الدعم الكامل لتطبيق هذه التدابير، ومحاسبة كل من يقوض السلام والأمن والاستقرار في ليبيا.

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