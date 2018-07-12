شركة برقة للمقاولات والاستثمار العقاري : 75 % هي نسبة الإنجاز في مشروع حقل الهواري لمياه الشرب ببنغازي

بنغازي 12 يوليو 2018 (وال) – باشرت الأطقم الفنية والصيانة لدى شركة برقة للمقاولات والاستثمار العقاري عملها لصيانة وإعادة تأهيل حقل الهواري لمياه الشرب، بتكليف من المؤسسة الوطنية للموارد المائية بالحكومة الليبية المؤقتة وبإشراف الشركة العامة للمياه والصرف الصحي بموجب العقد رقم 19 /2017.

وأكد المهندس وليد الشهيبي مشرف المشروع أن الشركة باشرت فعليا عمليات الصيانة والتجديد لهذا الحقل الذي كانت نسبة الأعطال والتلفيات به عالية جداً، ما تسبب في انقطاع مياه الشرب على مناطق الهواري والقوارشة وعدد من المناطق الأخرى ببنغازي.

وأضاف الشهيبي أن أعمال الصيانة استهدفت كافة مرافق الحقل من آبار وعددها 19 بئر وغرف التشغيل بعدد 19 غرفة ومضخات وخطوط ووصلات بين الآبار التي كانت تضخ مياه الشرب إلى الشبكة الرئيسية والخزان العلوي.

المهندس وليد الشهيبي أفاد أيضاً أن أعمال الصيانة والتأهيل استهدفت كل مضخات الآبار فيما تم صيانة عدد 6 مضخات وتوريد مضخات جديدة لتدخل العمل فوراً.

وأوضح الشهيبي أنه قد تم إنشاء غرف التشغيل وتركيب لوحات التحكم بالمنظومة، مؤكداً على أن أغلب الآبار عادت للعمل وأنها الآن تضخ المياه للشبكة.

وأكد المهندس المشرف برائدة الشركات الليبية في مجال المقاولات والاستثمار العقاري، أن نسبة الإنجاز بالمشروع قد بلغت 75% ، لافتا إلى أنه من المتوقع تسليم المشروع بالكامل في غضون 60 يوما من الآن.(وال – بنغازي) ا م

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