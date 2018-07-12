الثني : سيكون هناك خطة استراتيجية لتأمين الجنوب سيعلن عنها في الأيام القادمة

ليبيا – بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أمس الأربعاء في اجتماع أمني موسع آليات تعزيز الأمن بمختلف مناطق جنوب ليبيا.

الاجتماع ضم بحسب المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة كل من “النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحميد حومه،نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات عبدالرحمن الأحيرش،وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، رئيس ديوان مجلس الوزراء بالمنطقة الجنوبية السنوسي صالح”.

وتناول الإجتماع مختلف الجوانب المتعلقة بأمن الجنوب وآليات معالجة الخروقات الأمنية التي تحدث بين الفنية والأخرى حيث تم الاتفاق على وضع خطة استراتيجية لتأمين الجنوب الليبي سيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة.

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