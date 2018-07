وزير تعليم الوفاق: 58 ألف طالب في امتحانات الثانوية

المتوسط _ محمد سيد

قال وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني عثمان عبد الجليل إن 58 ألف طالب سيشاركون في امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي الجاري.

وأضاف عبد الجليل في مؤتمر صحفي أن 5788 ملاحظا سيشرفون على امتحانات الشهادة الثانوية, مشددا على أن الوزارة عملت على نشر جميع بيانات الطلبة الممتحنين ليتمكنوا من معرفة أماكن إجراء الامتحانات.

وأوضح وزير التعليم أنهم سيزودون طلبة الشهادة الثانوية بشرائح للهواتف النقالة من شركة المدار تحت اسم باقة المستقبل للتواصل مع الطالب بشكل مباشر، مؤكدا أنها سترسل نتائج الامتحانات إلى الطالب عبر الشريحة.

