عبد الجليل يكشف عن أسباب تغير آلية إجراء امتحانات الشهادة الثانوية

ليبيا – أعلن وزير تعليم الوفاق عثمان عبد الجليل عن الانتهاء من كافة التحضيرات والترتيبات الخاصة بإجراء امتحانات الشهادة الثانوية في الجامعات والمعاهد العليا.

عبد الجليل أوضح في مؤتمره الصحفي الذي عقده أمس الأربعاء أن الهدف من تغيير آلية إجراء امتحانات الشهادة الثانوية هو استعادة هيبة ومصداقية الشهادة الثانوية الليبية والقضاء على ظاهرة الغش ومعرفة المستوى الحقيقي للتحصيل العلمي لدى الطلاب لإنصاف المجتهدين منهم من خلال إجراء امتحانات نزيهة وشفافة وعادلة وإنقاذ الشهادة الثانوية من خطر عدم الاعتراف بها دولياً.

وأضاف أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية بالداخل بلغ نحو 58.604 الف طالباً وطالبة،مشيرا إلى أنه تم تشكيل 5 لجان رئيسية للتنظيم والإشراف على سير الامتحانات وهي”اللجنة المركزية،لجنة الإشراف والمراقبة،لجنة الخدمات، لجنة المتابعة،اللجنة التربوية” حيث شكلت187لجنة للإشراف والمراقبة على سير أعمال الامتحانات.

وتابع عبد الجليل قائلاً:”تم اعتماد 52 تجمع امتحاني تشرف عليه30 لجنة مركزية وتضم كل التجمعات 5786 عنصراً من رؤساء وأعضاء اللجان المنظمة للامتحانات إلى جانبنشر بيانات جميع الطلبة الممتحنين على موقع الوزارة الإلكتروني”.

وأشار وزير التعليم إلى أن سيتم تزويد طلبة الشهادة الثانوية بشفرات اتصال للتواصل وإرسال كافة البيانات التي يحتاجها الطالب تخويل مراقبي التعليم بالبلديات لتوفير وسائل لنقل الطلبة بين نقاط التجمع ومقار لجان الامتحانات.

وزير التعليم أكد على وجود تنسيق مع وزارة الداخلية للموائمة بين الخطة التنظيمية والخطة الأمنية للامتحانات ، مضيفاً إلى وجود تنسيق آخر مع الشركة العامة للكهرباء لتأمين إمدادات مستقرة من التيار الكهربائي لمقار الامتحانات واستثناء كل المقار من برنامج طرح الأحمال.

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