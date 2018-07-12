داخلية إيطاليا : يجب مساعدة السلطات الليبية للحد من الهجرة غير الشرعية

ليبيا – قال نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الايطالي ماتيو سالفيني إن المقترحات الإيطالية بشأن المهاجرين ينبغي أن تصبح مقترحات اوروبية ، معرباً عن أمله بأن تعود أوروبا للدفاع عن حدود وحقوق وأمن 500 مليون أوروبي.

سالفيني أكد بحسب وكالة “آكي” للأنباء خلال لقاء مشترك جمعه ونظيريه النمساوي هيربرت كيكل والألماني هورست سيهوفر في النمسا على أن إنخفاض عدد المهاجرين يعني رسو عدد أقل من قوارب الهجرة وبالتالي انخفاض عدد الموتى.

وتابع سالفيني قائلاً :” سألتقي اليوم نظيري الفرنسي والسويسري بهدف تغيير مسيرة أوروبا للدفاع عن الحدود الخارجية والحد من إنطلاق قوارب الهجرة ومساعدة السلطات الليبية فقد بدأ العمل أخيراً على محمل الجد فلم يكن ممكناً حتى بضع سنوات خلت، تصور هذا النوع من النتائج”.

نائب رئيس الحكومة أشار إلى أن انخفاض انطلاق قوارب الهجرة سيؤدي إلى انخفاض عدد الوافدين ومشاكل أقل بين البلدان المدعوة للإهتمام بشؤونها والتي من المنتظر أن تمد يد المساعدة لإيطاليا في عملها.

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