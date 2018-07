المتوسط:

كشف مركز مكافحة الأمراض عن تسجيل أكثر من 100 إصابة بمرض الحصبة بعد انتشاره في عدد من المدن الليبية.

وأوضح مدير المركز بدر الدين النجار، اليوم الخميس،، أن المركز سجل حالات مصابة بالحصبة في القطرون وأوباري وأجدابيا وطرابلس وزليتن، مشيرا إلى أنهم يعملون جاهدين لتنظيم حملة لمكافحة الوباء.

وأضاف النجار، في تصريحات صحفية، أن مركز الأمراض تواصل مع عدة منظمات دولية، منها منظمة الصحة العالمية، واليونيسيف، ومنظمة im؛ لبدء حملة لتحصين الأطفال من عمر 6 أشهر إلى 14 عاما.

وأشار مدير مركز مكافحة الأمراض إلى أن منظمة اليونيسيف وعدت بتوفير3 ملايين جرعة لقاح مضاد للحصبة، ومثلها من فيتامين a، منوهًا إلى أن منظمة الصحة العالمية ستوفر الدعم اللوجستي لمكافحة المرض.

وأردف النجار أن المراكز الصحية في البلاد “خالية” من اللقاح المضاد لوباء الحصبة، محذرًا من أنه مرض قاتل في حال لم تتوفر الرعاية الصحية اللازمة للمصاب به.

يذكر أن وزارة الصحة بحكومة الوفاق أعلنت، السبت الماضي، بدء “حملة احترازية” لاحتواء احتمال ظهور أي حالات جديدة مصابة.

The post مركز مكافحة الأمراض: تسجيل 100 إصابة جديدة بالحصبة في 5 مدن appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية